Maradjunk azonban Elena Ferranténél, akinek a misztikumát tovább fokozza, hogy máig nem tudni, kit takar az írói álnév. Mondják, feminista olasz írónő. Valójában ez a négy könyv Nápoly széléről, egy szegény telepről induló női barátság leírása, az iskolás kortól napjainkig, Elena vagyis Lenu pedig most 79 éves. Szó nincs itt feminizmusról, egyszerűen csak az elmúlt 60-70 évben a nők kivívták egyenjogúságukat, s nem kell magyarázkodniuk, ha van karrierjük, férjük és gyerekeik is. Valójában két rendkívül értelmes lány története ez, s közülük az egyik a nyomorúságos telep körülményei között válik felnőtté, vállalkozóvá, a környezetében elismert emberré, a másik pedig egyetemi tanulmányok után a szépirodalomban alkot maradandót, bejárva Olaszországot és a nagyvilágot. A barátságuk eközben örök vetélkedés, féltő figyelem a másikra, miközben Olaszországot átjárják a kommunista, neofasiszta politikai csaták, berántva a kisembereket is a soraikba. Ebben a környezetben kell megmutatnia a nőnek, hogy egyszerre képes anya és családfentartó, gyerekszerető és karrierépítő is lenni, miközben a szerelemben, a gyereknevelésben sem a konzervatív úton halad előre. Az elveszett gyerek története egyszerre szól egy tényleg elveszett gyerekről, annak minden fájdalmával anyaként és közösségi szempontból, valamint arról, hogy küzdéssel, határozott jellemmel az élet legsúlyosabb sorscsapásai ellenére sem lehet sehol elveszett senki. Elena Ferrante ezzel a tetralógiával olyan új műfajt teremtett, mely a lektürn és a klasszikus szépirodalom között van félúton, letehetetlenül olvasmányos, mégsem egyszerűen csak történetmesélős. A jellemekhez ugyanis ismerni kell a társadalmi, történelmi hátteret, és így a könyv, a film egyre inkább berántja a nézőt, olvasót a nápolyi környezetbe. Ezt a könyvet nem lehet úgy olvasni, hogy mindig csak a párbeszédeket keressük, mert így értelmetlenné válik a jellemfejlődés. Itt követni kell a köztes leírásokat is, ha látni akarjuk, hogy mi miért alakul így. Másrészt amit olvasunk az végig filmszerű, amit látunk abban pedig könyvszerű magyarázatokat kapunk egyes lépések hátteréről, hogy kit mi motívál a cselekedeteiben.

Elena Ferrante úgy nyilatkozott a Nápolyi regények sikereit követően - mert a sikerek egymást érik, a könyveket 15 millióan olvasták már szerte a világban, s több nemzetközi díjat elnyertek -, hogy: „Az a célom hogy a szokásos elvárásokat figyelmen kívül hagyjam, és újakat inspiráljak.” Hát az inspirációról csak annyit, az embernek kedve támad a Nápolyi könyvek elolvasása után megírni a maga élettörténetét valamilyen (barátság, karrier, stb) aspektusból.





Elena Ferrante: Az elveszett gyerek története

Nápolyi regények 4. kötet

Park Könyvkiadó