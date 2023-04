Van ebben valami kis önirónia is, bár a kikacsintás korántsem olyan erős, mint a Bud Spencer – Terence Hill filmekben. Másrészt a John Wick filmeknek van egy misztikuma is, az alvilágot irányító 12 vezetővel, a bérgyilkosok fegyver- és harcmentes szállodaláncával (mint a gyerekjátékok most „Házban vagyok!” sérthetetlen momentumaival), mely egy kicsit a Harry Potter féle valóság melletti boszorkányvilágra emlékeztet. Ez a misztikum azonban sokkal hihetőbb, és sokkal közelebb áll napjaink megmagyarázhatatlan jelenségeihez.

Szóval Johy Wick felér a csúcsra, miközben kiderül hogy van egy vak japán harcművész barátja-ellensége, és egy western cimborája, aki rávadászó bérgyilkos, ugyanakkor szimpatizál is vele. A csúcs pedig a Sacré Coeur templom előtti kifutó, ahol a Volt egyszer egy vadnyugat filmet lezárásához hasonló párbajban dől el minden. Ami egy kicsit groteszk, mert miközben a félvilágot John halomra lőtte, egyetlen pisztolygolyón múlik a végkifejlet. Csavar azért lesz itt is, de összességében ezek a megkoreografált tömeglövöldözések maradnak meg leginkább az akciófilmek kedvelőiben, s innentől kezdve nem lesz egyszerű újat kitalálni egy húzós akciófilmjelenetben