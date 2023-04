A koncerttel párhuzamosan a liget területén sok más programmal is készülnek a szervezők, hiszen a majális elengedhetetlen részei a kézműves, művészeti foglalkozások. Ennek fényében lesz meditatív gyöngyállatfűzés, képeslaprajzoló workshop, agyagozó műhely, dombornyomott füzetkészítő műhely, batikolás, elektronikai bütykölde.

És ha már a más programoknál járunk, akkor muszáj megemlítenünk a pónilovaglást, az állatsimogatót és a lufihajtogatást is, amit a kisebbek garantáltan élvezni fognak. Mindemellett pedig kiállításokra is számíthatnak az érkezők.

A programok mellett a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy megismertessék a majálisok, a május- és tavaszünnepek történetét. Mindezt még az esemény előtt Novák Ábris írásaival, amelyek az esemény Facebook és Instagram oldalán is olvashatók. És persze ott van a Balokány története is, amelyet sokan látogatnak, de talán kevesen ismerik a történetét. Ezt a vonalat meg fogva szintén Novák Ábris merült el a sokrétű történetet és funkciót viselő helyszín történelmében. Ezzel kapcsolatos bejegyzései szintén megtalálhatók az esemény közösségi média oldalain.

Az eseményről bővebben a balokanymajalis.hu oldalon olvashatnak.