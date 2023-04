De ez mit sem érne a jól megválasztott szereplők nélkül, akik egyről-egyik megkapják karakterívüket, és még a legidegesítőbb karaktert is megszeretjük a sorozat végére. Mindenkinek megvan a maga szerepe, motivációja, személyisége, amelyet nem egyszer szembe is állítanak az alkotók hitelesen ábrázolt konfliktusokon keresztül. Meg vannak töltve élettel és érzelmekkel a színészek jóvoltából. A Charmyt megformáló színész Jeremy Allen White különösen hatalmasat alakít. Tehetségét igaz, hogy megmutatta már a Szégyentelenek című sorozatban, de ahhoz képest szintet ugrott játéka. A karakter erősségeit, gyengeségeit, belső vívódásait úgy képes bemutatni, hogy hol szeretjük, hol utáljuk karakterét, de a mellékszereplők is brillíroznak.

A mackó sok helyen komédiaként van feltüntetve, de ez csak részben igaz. Az olykor-olykor bedobott poénok jól működnek, és hiába járja át a sorozatot néha egy kellemesen megnyugtató érzés, ez egy komoly dráma gyászról, feldolgozásról és emberi kapcsolatokról, valamint arról, hogy ne féljünk segítséget kérni.