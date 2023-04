A pécsi együttes gondot fordított arra is, hogy minőségi koncertfilm készüljön arról a művészi projektről, amelyben a zenekar Baráti Kristóf hegedűművész partnere lesz ezen az estén a Kodály Központban - olvasható a Pannon Filharmonikusok közleményében. Európa vezető komolyzenei tévécsatornája, a Medici is leadja az így készülő filmet. Egyrészt a művész számára példátlan kihívás Bartók Béla összes hegedűre írt darabjának portrészerű bemutatása, másrészt fontos és tudatos vállalás a társulat részéről Bartók munkásságának ekkora szeletét egy estén a közönség elé tárni. Talán a fiatalabb generációk most találkoznak először a korszakalkotó, de széles körben talán még mindig kevéssé értett zenei géniusz műveivel, hiszen a zenekar családbarát programja keretében 6 és 18 év között díjmentes a koncerthallgatás.

Méltó kezekbe kerül Bartók I. és II. hegedűversenye, I. majd II. rapszódiája, illetve zárásként a II. hegedűverseny című műve. Baráti a pályafutása alatt külföldön és hazai színpadokon is sokat foglalkozott a bartóki repertoárral, és az est dirigensével, Bogányi Tibor vezető karmesterrel együtt is vitte már színpadra annak műveit.

- Ezek a darabok nem szerepelnek a mindennapi „étlapon” a legtöbb zenekarnál. Még magyar hegedűsként is azt kell, hogy mondjam, hogy noha néha magától értetődőnek, kézenfekvőnek tűnik az, hogy ha egy külföldi zenekar magyar hegedűst kér fel és felmerül a kérdés, mivel hívja meg, akkor természetesen Bartók valamelyik hegedűversenye kerül szóba. Ez egyáltalán nem szokott szempont lenni. Bizonyos értelemben mondhatom azt is, hogy itthon gyakrabban játszottam eddig Bartókot, mint külföldön. De nyilván van néhány nagyszerű Bartók élményem külföldi zenekarokkal, külföldi karmesterekkel is. De volt olyan is, hogy éppen Bogányi Tiborral vittük az egyik vagy másik művet ebből a mostani koncertműsorból

– nyilatkozta Baráti Kristóf a zenekarnak.

Baráti munkásságát többek között Liszt Ferenc-, és Kossuth-díjjal ismerték el, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, Bartók–Pásztory-díjas, Prima-díjas. A művész az 1703-ban készült „Lady Harmsworth” nevű Stradivari hangszeren játszik, amelyet a Chicagói Stradivari Társaság bocsátott rendelkezésére.

A műsort Bartók két hegedűversenye keretezi, melyek közül az elsőt még huszonéves korában írta, életében nem is publikálta, és első komoly szerelmének ajánlotta. A mű maga is portré, a plátói kedves, Geyer Stefi két arculata – de persze amennyire őt mintázza ez a portré, annyira Bartókot is. A II. hegedűverseny mintegy 30 évvel későbbi, már nem szerelmi ihletésű, és az érett, virtuóz Bartókot hallhatjuk benne.

A műsor közepén az I. és a II. rapszódia áll. Ez a két mű lényegében egyidőben keletkezett, a két hegedűverseny között, és miután Bartók zenekarra is meghangszerelte a kíséreteiket, tulajdonképpen ezek is hegedűversennyé váltak. A bartóki hegedűversenyekkel ellentétben azonban itt autentikus népi dallamok adják a témákat, tehát Bartók ezekben a műveiben egyúttal népzenegyűjtéseinek terméseit is bemutatja. A rapszódiák portréi Bartók nemzet- és történelemszemléletének is. Talán az I. rapszódia a népszerűbb, ismertebb darab. A művet megnyitó Lassú verbunkos-dallama Maros-Torda megyei táncból származik, a Friss Temes megyében gyűjtött román táncdallamokat dolgoz fel. Hangszerelési érdekessége, hogy Bartók mindössze ebben a művében szerepelteti a cimbalmot. A 2. rapszódia Lassú-jának dallamait ugyancsak Maros-Tordában hallotta Bartók, a Friss zenei anyagát szatmári, temesi és rutén gyűjtésből válogatta.

- Talán nem is a mentális, vagy a fizikai kihívást említeném, hanem az fontos számomra ebben az estben, a felkészülésben, ahogyan hosszú évek alatt körbeér egy repertoár az adott szerzőtől, ahogyan az előadó képes egy teljes ciklust átlátni, magáénak mondani. Szeretnék hozzátenni egy személyes gondolatot. Nagyon közel áll hozzám Bartók. Személyesen természetesen nem ismerem a szerzőt, de valahogy mindig az az impresszióm, hogy ha egy szerzőt a művein keresztül az ember sokat játszik, illetve sokat foglalkozik a zenei anyagával, akkor egy kicsit olyan, mintha személyesen is ismerné. Legalábbis szerintem ez egy hasznos illúzió – hangsúlyozta Baráti.