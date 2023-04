Az iskolát dr. Lantos Ferenc Kossuth és Munkácsy-díjas festőművész, művésztanár és Apagyi Mária Weiner Leó és Apáczai-díjas zene-művésztanár alapította 1985-ben. A két alkotó egy speciális művészetnevelési programot dolgozott ki, ami azóta is töretlenül és hatékonyan működik. 1986 óta az intézmény zenei és vizuális képzést is nyújt. Az iskola célja, hogy az ide járó tanítványok a zenei és képzőművészeti nevelés által kellő nyitottsággal és érzelmi telítettséggel gondolkodó, élni és dolgozni tudó felnőttekké váljanak. És még azt is fontos kiemelni, hogy mindkét tagozaton fontos szerep jut az interpretáció mellett a rögtönzésnek és a komponálásnak.