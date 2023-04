Másrészt elgondolkodtató az is, hogy napjainkban Írország a toplistán a második legmagasabb egy főre jutó nemzeti jövedelemmel rendelkezik az egész világon, ám ez a történet szegények, és anyagiakban alig valamivel gazdagabbak körében játszódik - igaz, az autókarosszériák alapján az 1960-as években.

Cáit, a tízéves kislány introvertált alkat, s azzá teszi a környezete is, mert nagyobb lánytestvérei és osztálytársai csendessége, visszahúzódó jelleme miatt állandóan szekálják. Menekül mindenki elől az iskolában, és menekül otthon is, ahol alkoholista, hirtelen haragú apja kiszámíthatatlan megnyilvánulásai taszítják, ismét terhes édesanyjának pedig sok gyereke mellett egyáltalán nem jut rá ideje. Összességében mindig szalad a lakás is, olykor az ebéd meg kimarad, szóval nincs semmi vonzó, meleget sugárzó otthon. S ekkor jön a lehetőség, egy rokonnál tölteni a nyarat, egy falusi farmon, messze a szülőháztól.

A szófogadó lány látja azt is, hogy ez a család náluk alig tehetősebb, inkább csak a gyermektelen házaspár (később kiderül hogy volt fiuk, de meghalt egy ház körüli balesetben) jobban megfogja a munka végét, rend, tisztaság, rendezettség veszi körül egyszeriben.

No meg legfőképpen odafigyelés és szeretet egynás iránt. Ahol kíváncsiak a véleményére, ügyelnek a napi elfoglaltságára, és hamar kivívják a tiszteletét, idővel pedig a vonzódását, szeretetét is. Falusi farm ez is, de megtanulja egyszeriben tisztelni, szeretni a földet, az állatokat, a táj szépségét, a csend békéjét és nyugalmát. S ugyan itt is akadnak rosszakarók, hazugságokból építkezők, ám mindent összevetve olyan álomvilág ez, melynél szebbet el sem tudna képzelni, s örökre megragad ez az ideális kép az emlékezetében. Még úgy is, hogy maga is kis híján halálos balesetet szenved, és ekkor döbben rá a néző, az Úr nem szelektál, onnan vesz el, ahol nem marad más, ahol rend és fegyelem van, s ott nem szól bele a dolgok menetébe, ahol pedig lehet hogy kellene.

Kimondatlanul ott a filmben, hogy szivesen maradna Cáit ezen a farmon, ahol minden és mindenki boldoggá teszi, amivel mindenki jól járna, a gyermekét vesztett pár és ő egyaránt, sőt a családja is, mert egyel kevesebb éhes szájat kellene etetni. Ám az apa ragaszkodik kivívott családfői pozíciójához, a hagyományok menetéhez, így marad minden a régiben, a csendes béke pedig álom marad tovább.

Ebből a filmből kiviláglik, hogy milyen apró dolgokon múlik az öröm, az elégedettség, a béke, s hogy mennyire képtelen az ember még ennek tudatában is a jó irányba fordulni. Megható, sokrétű és érzékeny film ez a szeretet hiányáról és a gondoskodás gyógyító erejéről. Az idilli képet pedig gyönyörű tájak, kiváló operatőri munka teszi még vonzóbbá, és rendkívüli ereje ennek a mozinak, hogy a szeretetet igen apró gesztusokkal tökéletesen ábrázolja.

A csendes lány - ír film (2022)

Apolló Mozi, 04. 15., 19., 24.