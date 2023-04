A JESZ már évek, sőt évtizedek óta fontos és elismert szereplője lett Pécs városának színházi életének. Bemutatóik sikeresek, és Magyarország számos jelentős fesztiváljára is kijutottak. Azonban nemcsak a város, hanem a PTE szerves részévé is vált a Janus Egyetemi Színház, hiszen felismerték benne a közösségteremtő erőt is. Áprilisban is több előadással készülnek a nagyérdeműnek, amelyek között egy vendégelőadás is lesz.

Gyújtogatnak

A hónapot Várnagy Kinga előadásával, az Anyanyelve magyar című darabbal nyitották meg. Folytatni pedig április 6-án és 11-én a Biedermann és a gyújtogatók című művel fogják. A darab a svájci német nyelvű szerző, Max Frisch tollából született, ami egy tandráma tanulság nélkül. A címszereplő hajnövesztőárus és milliomos, aki fél az emberiséget fenyegető gyújtogatóktól. Ebből kifolyólag pedig igyekszik kedvesnek lenni hozzájuk, még a házába is befogadja őket, remélve, hogy ő egyedül megmenekülhet az általános tűzvészben.