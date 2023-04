Az egyesület elnöke kiemelte, hogy a Pécsi Könnyűzenei Egyesület alapító okiratában megjelölt célnak megfelelően ettől az évtől fellépési lehetőséget biztosítanak a pécsi, baranyai és a vármegye határain túli amatőr zenekarok és előadók részére.

– A zenei események mellett egyéb kulturális rendezvények megtartására is készülünk. Április 21-én Vígh Árpád: „A székely szavak helyes használata” című könyvének bemutatója lesz a Pepita épületében, majd május elsején az egész napos majálisba is bekapcsolódik az egyesületünk, amelyben a Balokány-liget Egyesület és a PTE Művészeti Kar is részt vesz – említette Gálos László.