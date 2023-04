Befogadóbbá tesz

A Karakulit arra is hivatott, hogy bemutasson más kultúrákat, ami több okból is fontos. Az egyik a kulturális tudatosság. A fesztivál segít ezt kiépíteni, amelyet követően az ember le tudja bontani az akadályokat, amiket épített és sokkal befogadóbbá válik. A fesztiválra messzi tájakról is érkeztek fellépők: Indiából, Indonéziából, Tajvanból. Ezek a kultúrák olyan messze állnak tőlünk, hogy sokaknak idegenként hathat, de így, hogy láthattunk egy szeletet belőlük, már máshogy szemléljük őket.



Virágot hozott és illatozott

Az elmúlt öt napban telt házas workshopoknak, előadásoknak lehettünk tanúi. Vajda Zsuzsanna a MárkusZínház művészeti vezetője a Fényre nyíló árnyak kiállításmegnyitóján úgy fogalmazott, hogy több hónapos munkájuk eredménye a fesztivál, ami most virágba borul, és remélik, hogy illatozni fog. Itt a végén állíthatjuk is, hogy erősen illatozott és az illat sokáig velünk marad.