A Coldplay ugyanis mostanra simán átvette a U2 helyét: bármekkora stadiont meg tudnak tölteni, az új lemezük garantáltan milliókhoz jut el, a velük közreműködők listája pedig két Grammy-nél kezdődik. S bár a nagy siker nyilvánvalóan a minőség rovására is ment kicsit, azaz nem születnek mostanában olyan Coldplay-dalok, amelyek biztosan instant klasszikusok lesznek, azért csalódni sem tudunk bennük.

Most a legutóbbi turnéjuk Buenos Aires-i állomásának koncertfelvételét nézhetjük meg – egyedülálló látványvilággal, és olyan tiszta hangzással, amelyet odahaza nagyon nehezen tudunk reprodukálni. Szóval már csak ezekért is érdemes ellátogatni április 19-én a pécsi Uránia moziba – meg amúgy is, hiszen a "Fix you" élő verziója bármikor képes arra, hogy elringasson minket.