Az egykori gladiátor mostanában vagányul választ szerepeket – ezen film ördögűzője is beleillik a sorba. A sztori szerint ő Gabriele Amorth atya, a Vatikán fő ördögűzője, aki rengeteg ördögűzést hajtott végre. Amorth két emlékiratot írt -- An Exorcist Tells His Story és An Exorcist: More Stories -- és részletezte tapasztalatait a sátánnal és az embereket gonoszságukban megragadó démonokkal való küzdelméről. A mostani filmben Amorth felhatalmazást kap a pápától, hogy ördögűzést hajtson végre, és feltár egy jelentős összeesküvést a Vatikánon belül.

Látványos és székbe szögező lett A pápa ördögűzője – nagy vásznon, brutál hangerőn kellőképpen szét fog csapni minket.