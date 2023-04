Színház

Pécsi Harmadik Színház (Hajnóczy J. u. 41.): Piszkavas (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A nagymama (19.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Zsolnay Színház* Péterfy-Novák Éva: Apád előtt ne vetkőzz (Orlai Produkció, 19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: Művészbejáró IV. Zene karnyújtásnyira. A zenekar művészeinek egyedi kamarakoncert sorozata (19.00).

Turmix

Csipkefa Gyermekkönyvtár (Bajcsy-Zsilinszky u. 10.): Föld napja témanap (9.00).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár (Universitas u. 2/A.): A permakultúra alapjai. Beszélgetés Farkas Krisztina permakultúra tervező és oktatóval (17.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai Csere János körtér 1/D.): Stand up párbaj. 8 stand up komikus zsűri előtt szól be egymásnak, hogy kiderüljön, ki a legviccesebb. Műsorvezető: Horváth Gábor (19.00).

Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.): Anya dédelgető. Mai téma: Gyereknevelési elvek a családban (10.00).