És hogy kikről is szól ez a film?

Azokról a hősökről, pontosabban a magyar vízilabda-legendákról, akik 1997 és 2008 között végig verték a világot.

A filmet az a Zárkonyi S. Tamás jegyzi producerként és rendezőként is, aki olyan népszerű filmek elkészítésében vállalt feladatot, mint a 2018-ban bemutatott BUÉK vagy a 2022-es Az unoka című film.

A három olimpiai bajnokságot kivívó pólósok történetét nehéz kategóriába sorolni, mert ez nem egy dokumentumfilm, de nem is egy játékfilm. De, ha hihetünk Zákonyi szavainak, akkor „behúz a film, elfelejted, hogy moziban ülsz”. Ezt pedig többen, köztük a Nemzeti Sport is megerősítette cikkében, valamint azt is, hogy ez a film nem csak azoknak szól, akik értenek a vízilabdázáshoz.