További fejlesztésként a templom sekrestyéjének kültéri falára egy mozgásérzékelős kültéri lámpát is felszereltek, amely a sötétben való közlekedését segíti a templom felé érkezőknek. A villanyszerelés munkálatait a Máriakéméndi Német Önkormányzat finanszírozta. A következő lépés a kiállítótér padlózatának fugázása és festése, amelynek költségét a Monyoródi Önkormányzat vállalja.

A külsőleg felújított kegy­templom megszentelésének ünnepére is nagyon készülnek: a többi közt virágosítást terveznek a bejárat közelében, illetve a kerti tó mellé cserepes élő virágokkal.

Az építmény külső renoválása 2022 októberében kezdődött el, és decemberre be is fejeződött. Megszentelésére május 7-én, vasárnap kerül sor, amikor Felföldi László megyés püspök 16 órakor megáldja a templomot, majd ünnepi szentmisét mutat be. A programra minden érdeklődőt szeretettel várnak – olvasható a meghívó a kegyhely hivatalos internetes közösségi oldalán.

A megújult egyházi épületet bemutatva, illetve a templomszentelés alkalmából új kiadvány is készül: a rövid bevezető szöveggel, oldalanként egy-egy fotóval, képaláírással ellátott színes album a máriakéméndi kegyhelyre érkezőknek, a helyi lakosoknak és a templomszentelés résztvevőinek szolgál majd emlékül. A templomgondnok tájékoztatása szerint az új kiadvány már a nyomdában van, amely egyedülálló, hiszen színes fényképes album még sohasem jelent meg sem Máriakéméndről, sem a kegyhelyről.