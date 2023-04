Benjámint már általános iskola ötödik osztálytól kezdődően megfogta magának, és azóta sem ereszti. Tagja az ANK színjátszócsoportjának, a Janus Egyetemi Színház társulatának, valamint a 2022-ben indult JESZ diákszínjátszócsoportjának is. És ehhez idővel az írás és az alkotás folyamata is társult.

– Verseket és novellákat írtam, de csak úgy magamnak. Az elmúlt egy évben elkezdtem érezni, hogy engem jobban érdekel, hogy elkészítsük a darabot, mint, hogy játsszak benne, és idővel el is kezdtem ezzel foglalkozni – mesélte Benjámin, aki e gondolat mentén eldöntötte, hogy ő szeretne részt venni az RDT csurgói fordulóján is.

Még 2022 nyarán megszületett benne egy ötlet, amit újra elővett. Jelenteket, monológokat írt a darabhoz, hogy lássa, hogy ez hogyan nézne ki a színpadon, és rájött, hogy ezzel talán érdemes lehet foglalkozni, és hosszadalmas, nehéz folyamat mentén, de végül megszületett a Csurgón bemutatott darab, a Szeresd.

– Az alapkérdés az én fejemben az volt, hogy min kell végig mennie az embernek ahhoz, hogy megváltozhasson. Tehát, hogyha felismer magában egy problémát, akkor milyen utat kell bejárnia ahhoz, hogy azon a problémán változtasson, illetve hogy egyáltalán ez lehetséges-e – avatott be minket Benjámin – Ezt húztuk fel egy szerelmi történetre, ami a főhős, Gábor belsővilágával foglalkozik.