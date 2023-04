A bama.hu legújabb podcastjében Balásy Szabolcsot kérdeztük arról, hogy milyen volt a távoli arab országban bemutatni a komplex magyar kultúrát, jellegzetességeket. Mint mondta, csupán bő egy hónapjuk volt arra, hogy egy 21 napos programot összeállítsanak a kulturális expóra. Akik vállalták a kiutazást, melynek költségét egyébként majdnem teljes egészében a vendéglátók finanszírozták, azok megmutathatták a sokrétű és sokszínű magyar tradicionális, népi és ehhez köthető stílusú zenéket, táncokat, és a régi magyar mesterségekhez köthető foglalkozásokat.

– Több mint 40 országból érkeztek kiállítók és vendégek, de nyilván mindenkit érdekelt a díszvendég, Magyarország. A magyar pavilon egy nagyon szép, kis óváros hangulatú, tágas és szeparált nagy rendezvénytér közepén helyezkedett el, tehát bárki bármerre ment, az a magyar pavilont nem tudta kihagyni, elkerülni. Egy 60 főből álló, vegyes társulat büszkén képviselte Baranyát, illetve egész Magyarországot – mondta. Az araboknak tetszett a magyar tánc, a fesztivál ideje alatt folyamatosan sütött kürtös kalács és lángos, és a zene is, ami gyökeresen eltér az ottani tradicionális hangzástól.



– Eszembe jutott a Vissza a jövőbe című film, amikor Marty McFly egy korai beat zenekarban modern gitárszólót játszik, teljesen sokkolva mindenkit, s majd megszólal: hogy „majd megértitek”. Az arab hallgatóság ugyanúgy érezhette magát amikor a többszólamú dalainkat adtuk elő. A VoiSingers és Kopeczky Péter furulyajátékától teljesen hanyatt estek, a mindig mosolygós lányok színpadi vidámságának látványa újra és újra ámulatba ejtette őket

– mesélte a pécsi zeneszerző.



Nagyszabású sorozat készül

Balásy Szabolcs elmondta, hálás volt a pécsi Babits Mihály Gyakorló Gimnázium vezetőségének rugalmasságáért is, több diák és három kollégája is részt vett a sardzsai programon, sikerült részben iskolai programmá faragni a projektet. A vele készített interjúban elmondta, hogy június másodikán a Kodály Központban a Gandhi Gimnázium és a VoiSingers egy közös produkciót mutatnak majd be, tradicionális magyar és roma népdalokkal, átiratokkal, zenekarral, és ezen a rendezvényen szeretnék idézni a sardzsai műsorból is. Elárulta azt is, hogy az év második felében egy nagyszabású turné hangszerelésére kérték fel, ami élete eddigi egyik legnagyobb feladata lesz, figyelembe véve, hogy az erre a feladatra eredetileg felkért szerző épp egy hollywoodi filmhez hangszerel. Többet ugyan még nem mondhatott, de érdemes követni a Voisingers, és a Vivat Bacchus oldalát is, valamint az ezen együttesek mögött álló, támogató tehetséggondozó szervezet (Zeneszív Közhasznú Egyesület) Facebook-oldalát, ahová remélhetőleg hamarosan felkerül egy éves programnaptár is.