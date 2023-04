A Háromezer számozott darab címet viselő film bemutatja, ahogy egy színházi rendező öt nehéz sorsú fiatal roma életéről készít előadást. Az életük valós történetét kendőzetlen kegyetlenséggel meséli el a színdarab: a nyomorukkal kereskedik. Amikor az előadást meghívja egy neves német színházi fesztivál, a csoport tagjainak szembe kell nézniük múltjukkal, és fel kell venniük a küzdelmet a rasszista sztereotípiákkal.

Császi Ádám 2014-es Viharsarok debütálása a Berlinálén szerepelt, számos díjat nyert és tizennégyországban mutatták be. Legújabb filmje pedig a Tallini Black Night Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a Rebels with Cause – magyarul ez annyit tesz, hogy "okkal lázadók" – szekció különdíját.