Ismeretes, hogy a teátrum évtizedek óta egyik fő feladatának tekinti hitelesen bemutatni a kortárs magyar szerzők

műveit. Most pedig a kortárs szerzők fogtak össze, hogy segítsenek a színháznak: a költészet napján, április 11-én 19 órakor rendhagyó műsorral várják az irodalomkedvelőket a Pécsi Harmadik Színházban. A kortárs írók, költők újabb vagy régebbi szövegeikből, kedvenc kötetük verseiből, prózáiból, színházhoz kötődő alkotásaikból olvasnak fel egy-egy részletet. A fiatalok körében rendkívül népszerű modern műfajok egyike, a slam poetry is helyet kap Kövér András (Kövi) és Hetesi Júlia fellépésével. Sőt, zene is lesz, Beck Zoli (30Y) és a Szélkiáltó együttes két muzsikusa jóvoltából.