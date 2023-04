Ezért nem meglepő, hogy más streaming szolgáltatók is szeretnének ebben a népszerűségben megfürdeni. És lám-lám, a Disney+ jelentkezett is A bostoni fojtogató című alkotással.

1962 és 1964 között tizenhárom egyedülálló nőt gyilkoltak meg Bostonban és környékén. A gyilkosságokat az kötötte össze, hogy mindegyik áldozatot a saját lakásán, saját harisnyájukkal vagy más ruhadarabokkal fojtottak meg, és nem egy esetben szexuális zaklatás és nemierőszak nyomait is megtalálták rajtuk. A rendőség eleinte azt hitte, hogy több gyilkosról van szó, ahelyett, hogy azt feltételezte volna, hogy minden tettet egy emberi szörnyeteg végezett be. Amikor a médiában elterjed a sorozatgyilkosságok híre pánik uralkodott el a társadalmon, az emberek sorra cserélték le a zárjaikat, önvédelemre rendezkedtek be vagy éppen fogták magukat és inkább elköltöztek.