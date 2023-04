Akkor most hallgassuk meg ezt, mondta, félretolva a másodfokú egyenleteket. Indult az ütem, Eric Eliott, mi bólogattunk, előbb beleegyezően, majd lekövetően. Elsőre még csak a zene fogott meg minket - később már a szöveg is, a rengeteg jó rím, az ipari mennyiségű szójáték. Ezután döntöttük el: egyszer mi is csinálunk egy bandát, és csakis ilyet játszunk majd. Nem csináltunk, persze, inkább megöregedtünk csendben.

Nekünk tehát így jött a funky – másoknak meg máshogy jöhet. Mondjuk ma este, a pécsi Szabadkikötőben, ahol Dirt Danger biztosítja a funky hangulatot Kerekes Kornél, Kerekes Bazsa, Zentai Peti, Dj R-Nold, Wéber Zsuzsi és Pető Szabi közreműködésével. Velük tart a Pécs City Breakers csapata is, az üresjáratokban pedig Balc pakolja a zenéket.

(Funky húsvét, Szabadkikötő, Pécs)