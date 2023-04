A történetben adott egy pár, Michelle és Allen, akik egy nap elhatározzák, hogy közös vacsorára invitálják szüleiket, és beavatják őket házasságkötési szándékukba. De ez a családi vacsora sem kellemes és végtelenül boldog, hiszen kiderül, hogy a szülők már ismerik egymás a múltból igen jól, és ez meglehetősen ellentétes véleményeket szül az összekelési terveket illetően. Az este során egyre több titokra derül fény, amely feje tetejére állítja az amúgy meghittnek szánt vacsorát.

A filmet jegyző Michael Jacobs eddig íróként és producerként mutatta meg tehetségét és munkái nyertek Emmy- és People’s Choise díjat is, valamint az ő producersége alól kikerülő 1994-es a Quiz show elnyerte a New Yorki-i Filmkritikusok Körének díját, valamit Oscar-díjra, Golden Glob-ra és BAFTA-díjra is jelölték.