Hungarikum lehet a bánáti bazsarózsa Azt követően, hogy nemrég a Baranya Vármegyei Értéktárba is bekerült a bánáti bazsarózsa, nem kizárt, hogy az országos értéktárba, a hungarikumok listájára is felkerül. Hosszúhetényben a hétvégén fesztivált is rendeznek a különleges virág tiszteletére.