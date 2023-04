Idén több mint 10 városban kínál lehetőséget a Filharmónia Magyarország arra, hogy közelebb kerüljünk az egyházi zenéhez. A fesztivál mindig egy különleges oldalát mutatja meg ennek a műfajnak, 2023-ban a népzene és az egyházzene kapcsolata kerül a középpontba - derül ki a Filharmónia közleményéből.

Szokolay Dongó Balázs, Bársony Péter, Bodrogi Éva és Szokolay Ádám 2022-re megérett koprodukciója sok éves közös zenei barátságra tekint vissza.

A régizene specialista Bodrogi Éva és Szokolay hosszú évek óta kutatják s mutatják be koncertjeiken a régi magyar zene és a magyar népzene közös gyökereit, egymásba fonódását. Fohász című új, közös projektjük Szokolay Dongó Balázs legújabb kompozícióit veszi alapul, melyben magyar népénekek, középkori egyházi melódiák és saját dallamok kerülnek fókuszba. A régi dallamok és a népi zene szoros kapcsolatára Kodály is felhívja a figyelmet a Néprajz és zenetörténet című munkában (Királyi Egyetemi Nyomda, 1933.) Erre a kapcsolatra koncentrál a szerző, ezt a lényegi egymásra utaltságot vette figyelembe a dalok komponálása során, erre fókuszálnak a művészek is a régi és az új zenei rétegek egymásra helyezésekor. A brácsa és a népi hangszerek együttese különös varázslatra képes, mindkettő egy-egy kapu a régmúlt felé. A duda folyamatos hangja, a furulyák fasípjai, játékuk díszes hajlékonysága a zongora hangjainak fürdőjében az ének misztériumával karöltve, a brácsa rusztikus hangszínével feldíszítve: ez az igazi fohász, mely betölt Földet és Eget, szívet és teret.

Fellépésük május 24-én 19:30-kor a Pécsi Bazilikában lesz. További információkért látogasson el a www.filharmonia.hu weboldalra.