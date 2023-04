A Cinema City és az Uránia Mozi kínálatában is megtalálható a Renfield című film, amely megkapta a tizennyolc pluszos besorolást, hiszen már az előzetesből is látszik, hogy nem kevés mennyiségű vér fog folyni – még lehet több is, mint Quentin Tarantino alkotásaiban. De majd mi is csekkoljuk, hogy a Tarantino által elhasznált művérmennyiséget überelni tudja-e Chris McKay.

A direktorra azt nem mondhatjuk éppen, hogy sok tapasztalata van véres filmek terén, hiszen, ha megnézzük IMDB adatlapját, akkor olyan alkotásokat látunk a neve alatt, mint a LEGO Batman: A film vagy A holnap háborúja.

De legyünk őszinték magunkhoz, nem is érdekel minket igazán a rendező személye. Egyértelmű, hogy Nicolas Cage Drakulája miatt ülünk be a moziba, és Nicholas Hoult neve is hívószó, hiszen a fiatal színész iszonyat tehetséges.

De hogy miről is vagy inkább kiről is szól a film? Hát Renfieldről, aki Drakula hűséges szolgája ebben a modern rémmesében. A nagy vérszívó egy igazi nárcisztikus személy és alaposan meggyötri segédjét, aki azonban beleun ebbe a sorba, és igyekszik megtalálni a módját, hogy véget vessen ennek a kölcsönös függésnek.

Személy szerint én már alig várom, hogy lássam a filmet, hiszen a vámpírok mindig jó forrásai egy kis vérgőzős akció-vígjátéknak.

Sok anime rajongó legnagyobb örömére a magyar mozik igyekeznek japán alkotásokat műsorra tűzni. Ez áprilisban meg is történt, hiszen Sinkai Makoto Suzume című filmjét is nagyvászonra küldik.

Az alkotó neve a Másodpercenként 5 centiméter, a Mi a neved? és A szavak kertje filmek miatt lehet ismerős, amelyek egytől egyig elég komoly alkotások. Egyiket sem lehet úgy megnézni, hogy ne pityeregjünk el rajta.

A Suzume egy átlagos tizenhétéves lányról szól, aki egy nap találkozik valakivel, és onnantól kezdve átlagos élete a feje tetejére áll. A lány feladatává válik, hogy megküzdjön a föld alatt élő istenekkel, és megakadályozza, hogy az országszerte létező portálok valamelyikén a felszíni világba jusson a féreg. És persze képbe kerül egy különleges fiú is, akinek feladata, hogy kiüldözze a világból a gonoszt. Együtt indulnak új tájakra, és küzdenek meg a veszélyekkel.

Sok könyv- és Dylan Sprouse rajongó várta a Gyönyörű sors­csapás című regény adaptációját, amely Jamie McGuire sorozatának első kötete alapján készült, amely két fiatal szerelméről szól sok-sok múltbeli titokkal. Ha egy nagy sikerű könyvből készítenek filmet, akkor mindig elgondolkodom, hogy biztos meg akarom-e nézni, és azzal elrontani az olvasás adta élményt.

A Gyönyörű sorscsapás egy karakterközpontú regény remek párbeszédekkel és fordulatokkal. Az érzelmi hullámvasút garantált, de hogy a filmben is? Azt egyelőre nem tudom, de azt sem tudom, hogy akarom-e tudni. És a színészekkel sem vagyok teljesen kibékülve, főleg Dylan Sprouse-zal, akinek nálam még nem sikerült kilépnie a Zack és Cody sorozat szerepéből, pedig már volt egy-két filmben, ahol megmutatta tehetségét.

De lehet adok egy esélyt a filmnek, még ha szenvedve is.