Ezt ne hagyja ki! Mindenki lehetőséget kap

Cél, hogy azok az alkotók is érvényesüljenek, akik nem művészek Vannak Pécs városának apró gyöngyszemei, amelyeket mindenkinek érdemes felfedeznie. Ilyen hely az Alma Galéria is, amely a Zrínyi utca 19-es szám alatt található, és mint kiállító- és közösségi térként is funkcionál.