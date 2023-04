Véget ért a téli szünet 54 perce

Újra kitárta kapuit a kultúra háza Kozármislenyben

Korábban beszámoltunk róla, hogy a kozármislenyi önkormányzat az energiaárak drasztikus emelkedése miatt takarékossági intézkedéseket vezetett be, ami a Kozármislenyi Művelődési Központot is érintette, egy időre bezárt. Áprilisban a kultúra háza újra kitárta kapuit, és ezzel a kulturális élet is színesebbé vált a városban.

Zs.J. Zs.J.

Fotós: Laufer László

A művelődési házban április 19-én 17 órakor zenés estet szerveznek, „Jó ha szól a rádió” címmel. A zenés program keretében Pomázi Attila (harmonika), Lukács Melinda (ének) és Tóth Gábor (zongora) retró slágereket adnak elő. Mint Tarcsay Gyöngyvér, a város képviselője a közösségi oldalán megemlítette: a bezárást megszenvedték, most eljött az a pillanat, mikor a művelődési ház szélesre kitárta kapuit, így a városlakók, a kultúra iránt érdeklődők megmutathatják, mennyire hiányzott nekik az épület.

Május elsején a Kozármislenyi Művelődési Központ és a környező liget a Mislenyi Majálisnak ad teret, amely a mozgás és az egészséges életmód jegyében zajlik. Lesz grill és bográcsos főzőverseny, Mislenyi Toldi-verseny és családi futóverseny.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!