Finoman indult az Utódlás sorozat az HBO-n, a szórakoztatóipari és médiabirodalom vezetésének fonákságait taglaló epizódok eleinte leginkább csak a szakmához közelebb állókat érdekelték, de a nyelvezet, a kémfilmeket megszégyenítő akciók hamar berántották a nagyközönséget. Az alaptörténet szerint a vaskézzel irányító Logan Roy igazi amerikai multimilliárdosként felhasznál minden eszközt hatalma és birodalma növeléséhez, eközben pedig ott toporog pozíciókért négy gyermeke. Elkényeztetett aranyifjakról van szó és elmondhatatlan az a gazdagság, amiben lubickolhatnak. Ám keveslik a szerepüket, a pénzüket, bármi áron, bárkin átgázolva többre vágynak.

Sokakat a sorozatot nézve elsőre ez a földön túli gazdagság érint meg, amikor a család tagjai külön repülőkkel elmennek egy házi összejövetelre valamelyik görög szigetre, ahol ott horgonyoz a yachtjuk, egy akkora hajó ami elmegy óceánjárónak is.

Hogy a fiatalok alkalmanként több millió dolláros viszonylatban buliznak, szórakoznak, az még csak oké. De az döbbentes, hogy ebben a körben mindenkinek van valami szexuális abberációja (legalábbis a normális értékrendtől erősen eltérő), vagy éppen a kábítószeren pörög igen nagy mélységben. A legfigyelemreméltóbb azonban a beszédjük, ahogy egymással, és az „alsóbb” rétegekkel társalognak. Kész tanulmány ez a sorozat az első három évadát tekintve, és most itt a negyedik, melyből hétfőnként kerülnek fel az újabb részek, ebből pedig most érkezik a 4/4. Itt jegyeznénk meg, a filmet közben felfedezték a kritikusok is, több díjat nyert már, s egyre nagyobb a sorozat tábora.

Eddig a négy gyerekből (mondjuk a legfiatalabb is harminc fölötti) három évődve piszkálódva tett keresztbe a másiknak, hogy önmagát fényezze, rátermettségét igazolja a papának a vezetésre. Egy meg kiszállt a belharcból, ő csak egyszerű szenátor akar lenni, ha a papa pénzeli. Eközben a legdurvább árulásokat, lejáratásokat vetették be egymással szemben, sőt, megtörtént, hogy a papát is rendesen bemocskolták (mondjuk őt sem kell félteni). Ám a negyedik évad rendhagyó lesz, mert 3 rész után eljutott oda a sorozat, hogy mostantól minden élesben megy, felelősséget kell vállalni a kimondott szavakért, tettekért.

Szóval aki látta az első három évadot annak most érdemes újra bekapcsolódni, aki meg nem, annak nem késő bepótolni és megnézni az eddigi három évadot, mert érdemes. Hatalmi, pénzügyi játszmákat, családi intrikákat illetően olyan sorozat ez, melyet éveken át összevetnek majd a hasonló sorozatokkal és etalonként kezelik. Mindezt parádés színész alakítások teszik izgalmasabbá, szóval akinek például bejött a Milliárdok nyomában, annak kihagyhatatlan az Utódlás.

Utódlás/Succession (2018-2023)

amerikai filmsorozat . 4. évad 4. rész

HBO Max