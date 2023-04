A film hőhőse Sailor Ripley éppen most szabadult a börtönből. Felveszi a kapcsolatot régi szerelmével, Luluval és elszöknek a lány vallási fanatikus anyja, Marietta elől, aki annyira ellenzi a kapcsolatukat, hogy mindent bevet, hogy szétválassza a párt. A fiatalok New Orleans felé veszik az irányt, de nyomukban van az anya által felbérelt magándetektív, Farragut, akinek az a feladata, hogy terveiket keresztezze. De az édesanya nem éri be ennyivel, ezért egy kegyetlen kábítószer-kereskedőt is ráállít a lányára és annak barátjára. Az út során pedig Sailor és Lulu sok furcsa ember találkozik.

A film forgatókönyvét maga David Lynch írta Barry Gifford azonos című regénye alapján. Az alkotás több jelölést is kapott, de csak a Cannes-i Filmfesztivál Arany Pálma díját zsebelte be.