Koncertajánló 1 órája

Vihar után az ég: Németh Róbert lép fel Pécsen

Németh Róbert és zenekara tavaly ősszel jelentette meg Vihar után az ég című nagylemezét, melyet – korábbi dalokkal együtt – most Pécsen is bemutat a HS7 egykori tagja, aki jelenleg gitáros-énekes-dalszerzőként és nem mellesleg íróként is aktív. A szombat esti koncert a Szabadkikötőben lesz, vendégként a pécsi gézakékazég nyitja az estét nyolctól.

bama.hu bama.hu

Forrás: Németh Róbert Facebook

Németh Róbert már a harmadik szólólemezét vette fel, a felvételeken gitáron Martinkó Tamás, basszusgitáron Kalmár Tibor, dobon Michael Zwecker játszik. „2020 óta, amióta ez a lemez is készül, egy eléggé turbulens és felkavaró időszakot élünk meg, nemcsak én vagy a szűkebb közegem, de az ország és az egész világ is. Ez a mindössze két-három év, amely visszatekintve sokkal többnek tűnik, bőven kínált lehetőséget a szembenézésre, kinek-kinek saját magával, vagy nagyobb kérdésekkel. Ezek mind ott vannak a Vihar után az ég albumon – persze szándékom szerint nem didaktikusan vagy dramatizálva, hanem személyesen, érzéseken, hangulatokon átszűrve. Ahogy az előző kettő is az, ez is egy melankolikus és elégikus hangvételű lemez, de mégsem szomorú, mert szerettem volna, ha az egyenlet végén ott van a remény, meg a létezés értelme.” – mondta Németh Róbert énekes-gitáros-dalszerző frissen megjelent harmadik szólólemeze inspirációiról mesélve a recorder.hu-nak. Az estet a gézakékazég kezdi, mely zenekar új nagylemezen dolgozik, és a tervek szerint várhatóan idén meg is fog jelenni. Az esemény Fb-oldalát itt találja!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!