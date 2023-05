A galaxis őrzői 39 perce

A csapat léte a tét a harmadik önálló kaland során

Végre megérkezett A galaxis őrzőinek legújabb, harmadik önálló kalandja, amelyet május 3-ától kezdenek vetíteni a pécsi mozik is. Összeszedtük a heti vetítéseket, hogy még véletlenül se maradjatok le. De először is lássuk, hogy mi is a sztori.

Forrás: youtube

A hőn szeretett különc banda már nem olyan, mint régen. Peter Quillnek össze kell szednie a csapatát, hogy megvédjék az univerzumot és megóvják egyik társukat is, miközben Petert még mindig gyötri Gamora elvesztése. A küldetés azonban nem egyszerű, mert ha elszúrják, akkor az a galaxis őrzőinek végét jelenti. És most nézzük, hogy a pécsi Uránia Mozi és a Cinema City mikor és milyen formában vetíti a Marvel alkotást a héten. Uránia Mozi: Május 3-án 19 órakor magyar szinkronnal és 3D formátumban, 21 óra 40 perckor pedig eredeti nyelven, magyar felirattal és 2D-ben élvezheti a közönség a harmadik kalandot.

Május 4-én 15 órakor és 20 óra 30 perckor 2D-ben magyar szinkronnak, míg 17 óra 45 perckor 3D-ben és magyar nyelven élvezheti a közönség a filmet.

Május 5-én 15 órakor 2D-ben magyar szinkronnal, 17 óra 45 perckor eredeti nyelven, magyar felirattal és 2D-ben, 20 óra 30 perckor pedig magyarul 3D-ben lesz élvezhető az alkotás.

Május 6-án 15 órakor és 20 óra 30 perckor 2D-ben magyar szinkronnak, míg 17 óra 45 perckor 3D-ben és magyar nyelven élvezheti a közönség a filmet.

Május 7-én 15 órakor és 17 óra 45 perckor magyar szinkronnal 2D-ben, míg 20 óra 30 perckor szintén magyarul, de 3D-ben lesz látható A galaxis őrzői harmadik része.

Cinema City: Május 3-án magyarul, 2D-ben három (19:00; 19:45; 20:30), magyarul 3D-ben két (19:45; 20:00), eredeti nyelven, 2D-ben két alkalommal (19:30; 20:15) vetítik.

Május 4-én magyar szinkronnal, 3D-ben három (13:20; 16:30; 19:40), magyar szinkronnal, 2D-ben hét (14:15; 14:50; 15:40; 17:20; 18:00; 18:50; 20:30), eredeti nyelven magyar felirattal, 2D egy alkalommal (20:10) élvezhetjük a filmet.

Május 5-én magyar szinkronnal, 3D-ben négy (13:20; 16:30; 19:40; 21:10), magyar szinkronnal, 2D-ben hét (14:15; 14:50; 15:40; 17:20; 18:00; 18:50; 20:30), eredeti nyelven magyar felirattal, 2D két alkalommal (20:10; 22:00) vetítik a Marvel produkciót.

Május 6-én magyar szinkronnal, 3D-ben öt (10:15; 13:20; 16:30; 19:40; 21:10), magyar szinkronnal, 2D-ben tizenegy (11:10; 11:45; 12:30; 14:15; 14:50; 15:40; 17:20; 18:00; 18:50; 20:30; 22:00), eredeti nyelven magyar felirattal, 2D egy alkalommal (20:10) küldik vászonra A galaxis őrzőinek harmadik részét.

Május 7-én magyar szinkronnal, 3D-ben négy (10:15; 13:20; 16:30; 19:40), magyar szinkronnal, 2D-ben tíz (11:10; 11:45; 12:30; 14:15; 14:50; 15:40; 17:20; 18:00; 18:50; 20:30), eredeti nyelven magyar felirattal, 2D egy alkalommal (20:10) látható az alkotás.

