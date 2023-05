A verseké a főszerep az Alma Galéria májusi Létra névre hallgató tárlatán, amelynek tavalyi sikere után, ahol Dalmai Rozi, Hetesi Julcsi és Rónoki Bertalan voltak a kiállítók, idén is kiválasztottak egy hónapot a szervezők, amikor pécsi költőknek adnak lehetőséget, hogy megmutassák magukat.

A kiállítóterem jelenlegi vezetője, Krausz Gréta elárulta, hogy ennek a különleges tárlatnak az a célja, hogy az emberek kicsit közelebb kerüljenek a versekhez, és rájöjjenek, hogy a kortárs költészet mennyire érdekes és új perspektíváját nyitja meg a világnak. Ebből kifolyólag pedig mindenkinek lehetősége van egy kicsit a kiállítás részévé válni, és otthagyni egy verset az erre kialakított falon.

Kik az idei kiállítók?

Bali Anikó Kisvárdán született. Jelenleg Magyarhertelenddel él családjával és van egy kutyája is. Pécs úgy kapcsolódik életéhez, hogy itt szerzett bölcsész diplomát. Írásai között versek és prózák szerepelnek, amelyekből nem egy szerepelt már a Parnasszus, a Bárka és az Élet és Irodalom hasábjain. És hamarosan megjelenik első kötete is a Parnasszus Kiadó gondozásában.

A kiállítók között szerepel a Mendén született Bánfi Veronika, aki tanulmányait Pécsen végzi pszichológia szakon, és még az Előretolt Helyőrség Íróakadémia programjában is részt vesz. Veronika már tizenötéves kora óta foglalkozik az írással, és két éve már folyóiratokban is publikál. Az írás, mint tevékenység számára az apró, érzelmes pillanatok elkapásáról szól, mindig is ezekből tudott a legjobban táplálkozni.