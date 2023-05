A 2D animációt alkalmazó egészestés film főszereplője egy felnövekvő, széltől is óvott Kismackó, aki születésnapján át szeretné élni élete első kalandját, ami nem más, mint hogy elmehessen a legendás Aranyföldre. Ezt a kívánságát a szunyókálást, bendőtömést és barlangi henyélést kedvelő Medve Apu nem támogatja.

A kis Teddynek be kell bizonyítania édesapjának, hogy az erdőn át az Aranyföldig vezető út kellemes is lehet, valamint azt is, hogy elég idős ahhoz, hogy kalandra induljon. A méheket követve hőseink az erdő szélére érnek, ahol először szembesülnek a legnagyobb rejtéllyel: az emberek titokzatos világával. Ez a születésnap egy életre szóló élménnyé válik, ami összekovácsolja apát és fiát.

A mesefilm rendezője Anna Blaszczyk, akinek ez az első magyar nyelven is megjelenő alkotása.