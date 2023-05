A Kodály Központba koncertre menni egy ünnepélyes est csodáját kínálja, ahol elegánsan felöltözve találkozhatunk kedves ismerősökkel, miközben varázslatos komolyzenei élménnyel térhetünk haza, melyhez mindig hozzákapcsolható egy-két világ­sztár is. Igen, csütörtökönként – mondja az ismerősöm. Nos, jó ideje már nem csak csütörtök esténként szól itt a zene, mert az ország élmezőnyébe – úgy is fogalmazhatnánk, hogy a top 3-ba – tartozó pécsi szimfonikus együttesnek, a Pannon Filharmonikusoknak van péntek és szombat esti bérletsorozata is (a Kodály egyébként 8, a Flört 4, a Pannonicum sorozat 5 koncerttel jelentkezik).