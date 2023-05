A spanyol mesében a bogarak világába kerülünk, ahol a pókok a rendőrök és a bűnüldözők. Így nem meglepő, hogy a címszereplő Nyolclábű felügyelő is itt tevékenykedik, akinek végre sikerül kézre keríteni régi ellenfelét, egy mesterbűnözőt. Ezt követően el is indul egy jól megérdemelt pihenésre San Franciscóba, de útja során egy újabb bűnügyre bukkan, amit meg kell oldania. A repülőn egy rejtélyes eset történik, ami úgy tűnik, hogy maga a rejtélyek rejtélye, és még a felügyelőnek is kihívást jelent elsőre.

Az animációsfilm rendezője Julio Soto, aki több mint tíz éve dolgozik filmrendezőként, íróként és producerként az Egyesült Államokban és Spanyolországban. 2017-ben került bemutatásra 3D meséje, a Deep (Csápi: Az óceán hőse), amelyet világszerte forgalmaztak.