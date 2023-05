A szervezőkön érezhető, hogy szívüket-lelküket beleteszik ebbe a projektbe és annak missziójába. Ezzel kapcsolatban megjegyezték, nemcsak rajtuk, de a Szabadkikötő stábján, a fellépőkön is érződik, hogy ezt az egészet kicsit a sajátjuknak is érzik, amit az is bizonyít, hogy itt a zenekarok nem vonulnak el a backstage-be, hanem lemennek a nézőtérre, és meghallgatják a másik két formációit is.

Mi lesz még itt? Május 31-én rajtol a harmadik STÉG koncertest, amelynek szólófellépője Lovas Juci lesz Budapestről, majd a soproni Semmi zenekar lép fel, akiket a pécsi SHED formáció követ. És nyárra tervben van egy nagyobb szabású esemény is, amelynek munkacíme jelenleg az, hogy STÉG Feszt. Ez egy nyárnyitó, szemeszterzáró, kétnapos programsorozat lesz a Szabadkikötőben június végén, amelynek keretében mindkét nap öt-öt előadó lép majd a közönség elé.