A darab A kocka kibontása címet viseli, amely Pilinszky János és Csoóri Sándor életműve alapján készült. Az előadás a Kiégőlzzők csapatának élő, vetített díszletében játszódik, amelyhez Koltay Szonja installációt is készített. A színház, a zene és a performansz határterületein mozgó alkotócsapat a látványvilág, a zenei komplexitás és a fényművészet elemeit próbálták olyan formába önteni, amely által a két költő életműve nem csak a szavak szintjén ragad meg a néző képzeletében.

Az est másik fellépője a Platon Karatev formáció. Az együttes 2016-ban alakult meg Budapesten, és nevüket Lev Tolsztojtól kölcsönözték. A zenekar Magyarországon és külföldön is számtalanszor fellépett már, első lemezük, a For Her pedig a nemzetközi térképekre is feltette őket. 2020-ban megjelent második, 2023-ban pedig a harmadik lemezük, és már dolgoznak a következő nagylemezen, amelyről néhány dal már felcsendülhet fellépéseik során.