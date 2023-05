Május 21-én, vasárnap 15 órakor (kapunyitás: 14.45) a bólyi Erzsébet Vigadó Mozi termében a Dancing Queen című musicalt láthatja a közönség.

– Görögország, retro party, a világhírű Abba slágerei, szerelem, dráma, nyár, és nem utolsó sorban Mamma Mia! – ezekkel a szavakkal tudnám jellemezni a Dancing Queen című előadásunkat. A musicalt már több éve játsszuk, mindig telt házzal. Idén úgy döntöttem, hogy néhány településre elvisszük ezt az előadást, a turné első állomása Bóly – mondta Szeifert Erik, a színház igazgatója.

Az előadás különlegessége, hogy fiatalok játsszák, angol nyelven, dalok formájában, mégis a történet tökéletesen kirajzolódik a darabban.

– Aki látta a nagysikerű 2008-as filmet, annak nem lesz hiányérzete. Az előadáshoz hozzájárulnak a pazar jelmezek és díszletek, valamint a látványos háttérvetítés is. A produkcióban pedig olyan ismert slágerek csendülnek fel, mint például a Honey Honey, I have a dream, Thank you for the music, Dancing Queen, Waterloo, SOS, Mamma Mia és még sok más. Aki szeretne kikapcsolódni, és igazán jól érezni magát, annak itt a helye – fogalmazott Szeifert Erik, aki a rendezője és világítástervezője is a darabnak. Az előadás szereplői: Szeifert Erik, Magyar Ramóna, Szeifert Máté, Fazekas Zsanett, Sovakov Stevica, Sovakov Ádám, Pápai Danica és Balla Emili. A színházigazgató felhívta a figyelmet rá, hogy az előadás villódzó fényeket használ, amelyek esetleg hatással lehetnek azon nézőkre, akik hajlamosak fotoszenzitív epilepsziára, vagy más módon fényérzékenyek.

A 7 éves Lánycsóki Színházat egy fiatal testvérpár, Szeifert Erik és öccse, Szeifert Máté alapította. Mindketten Mohácson születtek, Lánycsókra jártak iskolába. A színészetet már gyerekkorukban kezdték, sokféle darabot előadtak, aztán később mások is csatlakoztak a hozzájuk, így megalapították a társulatot. Az előadásaik sok örömet okoznak a közönségnek, és persze nekik is, hiszen a nézők minden alkalommal állva tapsolnak a produkciók végén, ami nagyon jóleső érzéssel tölti el a szereplőket.

A bólyi előadás ingyenes, de regisztráció szükséges, melyet az [email protected], vagy a (69) 868-230-as telefonszámon tehetik meg az érdeklődők.