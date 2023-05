A Woodstock egy fesztivál, amiről talán mindenki hallott már. Az első alkalom igazi kulturális jelentőséggel és hatással bírt. Ide repíti vissza a közönséget ez az amerikai alkotás, amely bevisz minket a legnagyobb hatású 20. századi esemény mélyébe. Olyan koncertekbe nézhetünk bele, mint Canned Heat, Joan Baez, a The Who, a Sha-Na-Na, Joe Cocker, Country Joe, Arlo Guthrie, a CSN trió, a Ten Years After, a Jefferson Airplane, John Sebastian, a Santana, a Sly and the Family Stone és Janis Joplin. És nem utolsó sorban Jimi Hendrix produkálta minden idők, egyik, ha nem a legjobb zenei élőshowjába is betekinthetünk, benne az amerikai himnusz gitárszólós verziójával.