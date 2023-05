A pécsi állatorvos az első munkahelye után döntött úgy, hogy megírja első könyvét, amely az Utolsó esély címet kapta, és egy lovasbalesetet szenvedett lány és egy különös ló történetét meséli el. Ezt követte az Egy kutya útmutatója kis gazdiknak, majd az Egy cica útmutatója kis gazdiknak, és még két másik, teljesen a fantázia szülte történetet is papírra vetett.

A kutyákról és a cicákról szóló útmutatók gyerekeknek szólnak. Azért is tartja fontosnak Lilla, hogy minél fiatalabban megismerkedjenek a gyermekek a felelős állattartással, mert ekkor őket még jól lehet formálni, nyitottak és kíváncsiak. A különböző intézményekben, főleg az óvodákban tartott előadásokon úgy kell visszafogni a gyerekeket, mert mindegyikük mesélni akar, kérdezni. Általános iskolában már van a diákokban egyfajta félelem és van, aki kínosnak érzi, ha válaszolni kell, de egy idő után ők is feloldódnak.

Ahogyan Lilla fogalmazott: "Fiatalon még megtaníthatók arra, hogy az állatok is ugyanúgy éreznek fájdalmat, szorongást örömöt, vagy ha betegek, akkor nekik is orvoshoz kell menniük. Ezek a gyerekek már azon következő generáció tagjai, akik tudják majd, hogy mi az a felelős állattartás, és tartják is magukat ehhez."