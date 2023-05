Mozi

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): A kis hableány (16.00), Roger Waters: This is Not a Drill (Prágából) (20.45).

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyolc hegy (19.00), Suzume (19.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A Galaxis őrzői: 3. rész (17.00, 18.15, 19.15, 20.15, 3D: 14.00), A kis hableány (17.45, 20.00, 3D: 15.00), A nemzet aranyai (14.45), Halálos iramban 10. (13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30), Könyvklub: A következő fejezet (17.45), Legénybúcsú extra (20.00), Mavka, az erdő őrzője (13.50), Ráadásszerelem (13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Super Mario Bros: A film (13.15, 15.15, 17.15), Torzonborz, a rabló (16.00), Ürömapám (14.15, 16.15, 18.15, 20.30).