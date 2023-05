Ezzel az esttel indul a Hild Music Garden, mely a nyár folyamán nyolc minőségi, újszerű hangzásvilágú koncertet hoz a Művészetek és Irodalom Háza belső kerthelyiségébe. A programsorozat második kettőse egy héttel később, június 6-án ugyanitt a Kispál és a Borzzal is sokszor szerepelt Németh Juci, valamint a zenében és az életben is párja, G. Szabó Hunor lesz – őt korábban a The Qualitons frontembereként ismerhette a nagyközönség. Júniusban emellett jön 13-án Henri Gonzo és a papírsárkányok is. Ők klasszikus hangszereléssel adnak elő versszerű szövegeket, melyek megkomponálásához igen nagy a merítés, Petri Györgytől Rimbaud-on át a beatköltőkig.