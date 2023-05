A film Párizsban játszódik az 1930-as években, ahol egy fiatal, kezdő színésznőt meggyanúsítanak azzal, hogy meggyilkolt egy neves filmproducert. Bár a nő ártatlan, ügyvéd barátnője javaslatára azonban végül bűnösnek vallja magát, hogy az esetet önvédelemnek állítsák be, és egy olyan női egyenjogú ügyet csináljanak belőle, amely mindkettőjüket híressé tehet. A tervük úgy tűnik be is válik, ám nem várt fordulatok kezdik bonyolítani az esetet.