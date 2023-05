Az éjszakába nyúló koncert során Waters munkásságából a tervek szerint húsz klasszikus csendül fel, mind a Pink Floydon belüli, mind az együttesen kívüli dalaiból néhány. És még egy új dal debütálására is sok kerül, amely a The Bar címet kapta.

A színpadon Waterst kilenc zenésztársa támogatja, hogy minél emlékezetesebbre sikerüljön a koncert.

Ez egy egyszeri lehetőség és afféle pótlásul is szolgálhat azoknak, akik esetleg nem jutottak el a This Is Not a Drill budapesti állomására.