Már el is telt egy hét és itt is vagyunk a következő filmes-sorozatos podcast adásunkkal. Most elsősorban sorozatok kerültek terítékre. Beszélünk az Alice in Borderland (Alice Határországban) alkotásról, ami kapcsán valahogy eljutottunk a zombi filmekig, ezután a Beef (Balhé) című nagy hype-nak örvendő produkcióról esett szó, amivel kapcsolatban nagy a lelkesedésem. És nem hagyhattuk ki, hogy megemlítsük a napokban bejelentett Monster (Szörnyeteg) sorozat második évadát, ami egy újabb, nagy média figyelmet kapott gyilkosságiügyet helyez nagyító alá. Hallgassátok és ajánljatok filmeket, sorozatokat, amiket csekkoljunk.