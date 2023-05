Maša Kolar, a Rijekai Ivan pl. Zajc Horvát Nemzeti Színház Balettegyüttesének igazgatója arról számolt be, többször is szembesült a veronai szerelmesek történetének megkapó mivoltával, hiszen maga is táncolt két feldolgozásban is. – Éreztem a történet és Prokofjev zenéjének magával ragadó hatását. A dallamok sokat tesznek hozzá az előadáshoz, ez talán az egyik legszebb Shakespeare-darabhoz írt zenemű. Törekedtem olyan koreográfust találni, aki frissességgel, de mégsem túlságosan absztrakt módon tolmácsolja a történetet, így esett a választás Jiří Bubeníčekre – fogalmazott Elmondta, az előadással többek között a színházban kevésbé otthonosan nézők megszólítása is. Érdekesség, hogy a színpadi táncjeleneteken túl videóvetítést is alkalmaznak, valamint színészeket is bevontak.