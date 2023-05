Jancsit és Juliskát egyaránt fiatal hölgyek alakítják (Busa Gabriella/Majercsik Júlia és Tatai Nóra/Raposa Kíra), ennek oka nyilvánvalóan a mezzoszoprán hangmagasság követelményében rejlik, s minden, a darabot műsorára tűző színháznál így valósul meg. Vélhetően ezt törekszik ellenpontozni, hogy az egyik szereposztásban a boszorkány is férfi (Bergovecz Dávid és Vermes Tímea váltják egymást), bár ez bizonyos szempontból szintén beilleszthető a történet fonalába.

Üde színfoltként jelennek meg a gyerekszereplők az előadás több pontján, akik játékosságukkal, énekükkel és mozgásukkal a közönség soraiban ülő fiatalok számára is közelebb tudják hozni a történetet.

Összességében a darab jelzi azt a törekvést is, miszerint a fiatalok felé folyamatosan lépéseket kíván tenni a színház. A március végén bemutatott meseopera mellett a Pécsi Balett Lúdas Matyija, illetve a Robinson! is – többek között – e céllal került műsorra. A Jancsi és Juliska mesés látványvilágával és lágy dallamaival azonban nemcsak a gyermekeknek, hanem a felnőttek számára is élményt kínál.