A mester, vagyis a Maestro (mert most zenéről van szó) pedig egy világszinten is nagytekintélyű ugyancsak pécsi kötődésű úr. Hát ez történt csütörtök este a Kodály Központ hangversenyén.

A csapat a Magyar Zeneakadémia legtehetségesebb, legszorgalmasabb növendékeiből összeállított több mint ötven fős zenekar volt, a Maestro Varga Gilbert, a Pannon Filharmonikusok – akik egyébként a koncertet is megszervezték – vezető karmestere, a szólista pedig Balogh Ádám zongoraművész. Őt egyébként a médiában elsőként mutattam be a Dunántúli Napló hasábjain, 12 éves korában, amikor felvették a Zeneakadémia Kivételes Tehetségeinek Osztályába. Azóta pedig Ausztriában, Milánóban, Zágrábban, Hágában, New Yorkban, Izraelben és Budapesten is nyert már nemzetközi versenyeket, s elsőként kapta meg a Pécsi Tüke-díj ifjúsági fokozatát.