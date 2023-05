Egy hatalmas bulit szervez az egyetem, ahol ott lesz többek között KKevin, Pumped Gabo, illetve a BSW, akik az országban először lépnek fel élő koncertshow-val.

A kültéri események után egy after party-val is készülnek a szervezők az UNIV Klubban, ahol spanics, Joerjunior, Koósz Milán is a színpadra lép.