A Zsolnay Negyedben fordítja Balassit

Rasim Muzaffarli költő, zeneszerző és műford ító az azerbajdzsáni Bakuból érkezett Magyarországra, a Petőfi Kulturális Ügynökség által működtetett Magyar Írórezidencia Program keretén belül. Most először jár hazánkban, azon belül is először Pécsen tölt több időt, hazautazása előtt bejárja a fővárost is. – Úgy gondolom, a gyökereink közösek, érzek kapcsolatot a kultúráink között. Sok magyar barátot szereztem, Bakuban a Kerekes Band-el is találkoztam, amikor ott koncerteztek – mesélte. Elmondta, pécsi tartózkodásáról is tervez beszámolót írni, amelyet a közösségi médiafelületein is meg fog osztani.